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Ali Koç Bodrum’da açtı ağzını yumdu gözünü

Ali Koç Bodrum’da açtı ağzını yumdu gözünü
Bodrum antik tiyatroda düzenlenen “Bodrum’da büyük buluşma” adı altından Fenerbahçe Başkan adayı Ali Koç, Fenerbahçeli taraftar ve üyelerle bir araya geldi.
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