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Allardyce: 'Ligde güvende olana kadar Cenk ilk 11'de olmayacak'

Allardyce: 'Ligde güvende olana kadar Cenk ilk 11'de olmayacak'
Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, takım küme hattından uzaklaşana kadar Cenk Tosun`u ilk 11 oynatmayacağını açıkladı.
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