ANASAYFA

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi

Amasya'da yolcu otobüsü devrildi
Amasya`nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
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