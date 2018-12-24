ANASAYFA

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Büyük zam geldi
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldi.
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