ANASAYFA

Askerliğe yeni model

Askerliğe yeni model
Profesyonel askerlik uygulamasına kısmen geçen TSK’da yeni model çalışmaları kapsamında bedelliden, askerlik sürelerine ve ordu yapılanmalarına kadar bir dizi temel konu ele alınacak.
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