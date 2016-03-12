ANASAYFA
Asya ile Avrupa’nın en yükseği olan 'Tortum Şelalesi' dünya turizmine açılsın
İtalya’da 12 Mart 2016 günü yapılan Uluslararası Cittaslow İcra Kurulu toplantısında Türkiye’nin 11. sakin kenti seçilen Erzurum’un Uzundere ilçesinde turizmin artması için tanıtım çalışmalarına hız verildi.
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç