ANASAYFA
  • iha.com.tr »
  • Avrupa’da yaşanan arıza Türkiye uçuşlarını etkiledi

Avrupa’da yaşanan arıza Türkiye uçuşlarını etkiledi

Haberin detayı için tıklayınız...

Avrupa’da yaşanan arıza Türkiye uçuşlarını etkiledi
Avrupa hava sahasındaki trafiği yöneten Brüksel merkezli Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle hava trafiğinde aksamalar meydana geldi.
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç