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Azez’de bomba yüklü araç patlatıldı

Azez’de bomba yüklü araç patlatıldı
Azez’de yerel meclis önünde bomba yüklü araç patlatıldı.
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