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Babası Leyla ile ilgili o gerçeği açıkladı!

Babası Leyla ile ilgili o gerçeği açıkladı!
Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’in bulunması için 6’ncı günde çalışmalar sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
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