ANASAYFA

Bahçeli 13 isme çizik attı

Bahçeli 13 isme çizik attı
MHP lideri Bahçeli’nin son şeklini verdiği milletvekili aday listesi açıklandı. Listede Bahçeli’nin, Olağanüstü Kurultay döneminde dik duran isimlerle yola devam ettiği dikkat çekti.
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