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Bahçeli'den mesaj: Tuzaklar bozuldu komplo püskürtüldü

Bahçeli'den mesaj: Tuzaklar bozuldu komplo püskürtüldü
Hedeflerine ulaştıklarını belirten Bahçeli: Milletimizin beklentileri doğrultusunda üzerimize düşeni yapacağız.
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