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Bahçesinde beslediği tavuk horoza dönüştü

Bahçesinde beslediği tavuk horoza dönüştü
Kastamonu’da hobi olarak bahçesinde tavuk besleyen bir hayvansever, beslediği tavuğun horoza dönüştüğünü iddia etti. Durumu inceleyen Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doç. Dr. Mustafa Hitit de olayı doğruladı. Kastamonu’da emekli memur Perihan Gürcan, hobi olarak bahçesinde tavuk beslemeye başladı. Bir süre sonra tavuğun yumurtlamayı kestiğini fark eden Gürcan, tavuğun horoza dönüştüğünü iddia etti. Bunun üzerine Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden gelen öğretim görevlileri, tavuk üzerinde incelemelerde bulundu.
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