ANASAYFA

Bakan'dan asgari ücret açıklaması!

Bakan'dan asgari ücret açıklaması!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Bundan sonra asgari ücretlinin gelir vergisi dilimine girme gibi bir sorunu olmayacak" dedi.
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