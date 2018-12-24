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Bakan'dan Çiftçilere müjdeli haber

Bakan'dan Çiftçilere müjdeli haber
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl 16 bin 750 genç çiftçiye hibe desteği vereceklerini açıkladı.
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