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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Çankaya Köşkünde Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Bakanlar Kurulu sonrası Başbakan Yıldırım açıklama yapıyor.
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