ANASAYFA

Bayrampaşa’da silahlı saldırı

Bayrampaşa’da silahlı saldırı
Bayrampaşa’da intihar süsü verilmek istenen şahıs darp edildikten sonra silahla başından vuruldu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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