ANASAYFA

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu iddiası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın seçimlerden önce verdiği talimat doğrultusunda bedelli askerlik konusunda çalışmalar tamamlandı.
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