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  • 'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı

'Belediyede tanıdığı olan var mı' paylaşımına başkanın yanıtı sosyal medyayı salladı
Twitter`da Maltepe Belediyesi`nde tanığı olan birini arayan kullanıcıya Başkan Ali Kılıç`ın cevap vermesi sosyal medyayı salladı.
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