Beş günde 30 ille buluşacak!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için 5 ilde “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Neden, Nasıl” temalı bölge istişare toplantıları yapacak.