ANASAYFA

Beş günde 30 ille buluşacak!

Beş günde 30 ille buluşacak!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için 5 ilde “24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi, Neden, Nasıl” temalı bölge istişare toplantıları yapacak.
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