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Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü

Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü
Doğan Can Cesur / Beşiktaş’ta istinat duvarının çökmesi sonucu 2 araç enkaz altında kaldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, 3 katlı bir binada yaşayanlar tahliye edildi.
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