Beşparmak Dağları’ndaki gün doğumu büyülüyor

İbrahim Kılınç / Batı Menteşe Dağları’nın uzantısı olan Beşparmak Dağları diğer adıyla Latmos, kaya resimlerinin yanı sıra doğal güzellikleri ile görenleri büyülüyor.