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  • Bina girişindeki yangın paniğe neden oldu! 9 kişi dumandan etkilendi

Bina girişindeki yangın paniğe neden oldu! 9 kişi dumandan etkilendi

Bina girişindeki yangın paniğe neden oldu! 9 kişi dumandan etkilendi
Adıyaman’da 5 katlı binanın girişinde meydana gelen yangında 9 kişi dumandan etkilendi.
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