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BMGK'da gergin anlar! Salonu terk ettiler

BMGK'da gergin anlar! Salonu terk ettiler
Doğu Guta’da kimyasal silah kullanımı şüphesiyle Fransa önderliğinde Birleşik Milletler acil toplantısı için talepte bulunan toplam 9 ülkenin isteği üzerine güvenlik konseyi 9 Nisan’da toplandı.
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