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Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi!

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Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi!
Ali Yıldız / Türkiye’nin en önemli İstanbul- Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nın kar manzarası havadan görüntülendi.
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