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iha.com.tr »
Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi!
Bolu Dağı’nın eşsiz kar manzarası havadan görüntülendi!
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Ali Yıldız / Türkiye’nin en önemli İstanbul- Anadolu karayolu geçiş güzergahlarından olan Bolu Dağı’nın kar manzarası havadan görüntülendi.
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Son maaşı bin 600 TL’ye bu işi kurdu… Şimdi ise 70 bin nüfuslu ilçe sıraya girdi, yetişemiyor!
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