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Bolu’da feci kaza! 1 ölü 4 yaralı

Bolu’da feci kaza! 1 ölü 4 yaralı
Bolu’da, TEM Otoyolu üzerinde arıza nedeniyle emniyet şeridine park eden otobüse arkadan çarpan kamyondaki 1 yolcu öldü, 4 kişi yaralandı.
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