ANASAYFA

Bu da "inşaat bank" vakası!

Bu da "inşaat bank" vakası!
Edinilen bilgiye göre N.Ö isimli müteahhit 13 yıl önce Sivas’ın Yüceyurt Mahallesi`nde `cazip şartlarda ev sahibi yapacağım` vaadi ile çok sayıda kişinin tapularını üzerine geçirdi.
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