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Bu haber milyonları ilgilendiriyor! ATM'den para çekenler dikkat

Bu haber milyonları ilgilendiriyor! ATM'den para çekenler dikkat
Yargıtay, kredi kartı ile ATM’den nakit para çeken tüketicinin, hesabından kesilen ’avans çekim komisyonu’nun iadesi yönündeki talebini geri çevirdi.
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