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Bülent Arınç'ın oğlu da var… AK Parti listesinde sürpriz isimler!

Bülent Arınç'ın oğlu da var… AK Parti listesinde sürpriz isimler!
AK Parti, 24 Haziran`da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
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