Bunu yapan yandı! Cezası 48 bin TL...

Manisa`da bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkının bin 250 metre yüksekliğindeki bölgelerinde yetişen ve endemik olduğu için koruma altına alınan Manisa lalesine zarar verenlere 48 bin 625 TL ceza kesilecek.