ANASAYFA

Bunu yapan yandı! Cezası 48 bin TL...

Bunu yapan yandı! Cezası 48 bin TL...
Manisa`da bin 517 rakımlı Spil Dağı Milli Parkının bin 250 metre yüksekliğindeki bölgelerinde yetişen ve endemik olduğu için koruma altına alınan Manisa lalesine zarar verenlere 48 bin 625 TL ceza kesilecek.
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