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Bursa’da feci kaza; 3 ölü 3 yaralı

Bursa’da feci kaza; 3 ölü 3 yaralı
Bursa’da 2 aracın çarpışması sonucu akrabalarının düğününden dönen 6 kişiden 3’ü hayatını kaybederken 3’ü ağır yaralandı. Kaza sonucunda araç hurdaya döndü.
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