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Çalınan bilgisayarını satın almak için hırsıza seslendi

Çalınan bilgisayarını satın almak için hırsıza seslendi
Bursa’da arabasının camını kırarak çalınan dizüstü bilgisayarı bulmak için olay yerine pankart asan vatandaşın, hırsıza çağrısı görenleri hayrete düşürüyor.
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