ANASAYFA

Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Afyonkarahisar’da ticari bir taksi sürücüsü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.
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