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Cerablus’tan kötü haber! Ölü ve yaralılar var...

Cerablus’tan kötü haber! Ölü ve yaralılar var...
Suriye’de Halep’in kuzeyindeki Cerablus kasabasındaki bir çarşıda bomba yüklü motosiklet patlatıldı.
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