ANASAYFA

CHP, FETÖ ile mücadeleyi unuttu

CHP, FETÖ ile mücadeleyi unuttu
230 sayfalık seçim bildirgesinde toplumun her kesimiyle ilgili vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu, bazı konuları unuttu!
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