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'Çiftlik Bank gibi organizasyonlara kanmayın' uyarısı

'Çiftlik Bank gibi organizasyonlara kanmayın' uyarısı
Tüketici hakları savunucusu Aydın Ağaoğlu: Daha önceden uyarılarda bulundum. Mehmet Aydın, Arjantin`den beni arayıp videoları kaldırmamı istedi. Kaynak: Türkiye gazetesi
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