Çiftlik Bank mağdurlarına parası böyle verilecek

Milleti dolandırıp kaçan Çiftlik Bank’ın sahibiyle ilgili ilk şikâyeti, 24 Kasım 2017’de Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un yaptığı ortaya çıktı. Bu şikâyet sayesinde 11 milyon TL’ye el konuldu.