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Çukur'un acı günü ! Genç oyuncu hayatını kaybetti

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide usta oyuncularla birlikte rol alan genç oyuncu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Çukur'un acı günü ! Genç oyuncu hayatını kaybetti
Olay, dün akşam saat 18.00 sularında Çerkezköy ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kurtlar Vadisi, Filinta ve son olarak Çukur dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan 2 metre boyunda 35 yaşındaki Harun Kandemir ailesiyle birlikte akşam yemeğini yedikten sonra aniden yere yığıldı.
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