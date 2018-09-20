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Cuma mesajları! En yeni ve güzel Cuma mesajları... (21 Eylül 2018 cuma mesajları)

1/25 Cumanız mübarek olsun. En güzel cuma mesajlarını sizler için derledik. 21 Eylül 2018 cuma gününe özel en güzel, en kısa ve anlamlı cuma mesajlarını sizler için derledik. Ramazan ayının ikinci cuması... Özellikle sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabileceğiniz ve sevdiklerinize SMS ile gönderebileceğiniz cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, sosyal medyada paylaşabileceğiniz anlamlı ve en güzel Cuma mesajları... Cuma mesajları, en güncel, en kısa ve en anlamlı cuma mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz

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