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Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yaptığı operasyonlarda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısını açıkladı.
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