Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak’ın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Derya Yetim