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Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak’ın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik Irmak’ın gözyaşlarına kayıtsız kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geldi. Derya Yetim
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