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Başkomutan Erdoğan'dan sınırda flaş açıklamalar!

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Başkomutan Erdoğan'dan sınırda flaş açıklamalar!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin`deki terör örgütü PKK/PYD-YPG unsurlarına yönelik gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı`na katılan birlikleri denetledi.
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