ANASAYFA
  • iha.com.tr »
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD politikası vatandaşa soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD politikası vatandaşa soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD politikası vatandaşa soruldu
MAK Danışmanlık’ın 30 büyükşehirde 5 bin 900 kişi ile yaptığı ankette vatandaşların yüzde 88’inin ABD’yi müttefik olarak görmediği ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç