Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD politikası vatandaşa soruldu

MAK Danışmanlık’ın 30 büyükşehirde 5 bin 900 kişi ile yaptığı ankette vatandaşların yüzde 88’inin ABD’yi müttefik olarak görmediği ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi