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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine yaptı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine yaptı
Muhammet Özer / Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan`ın yerli araç çağrısına kulak veren Kahramanmaraşlı girişimci, sanayideki iş yerinde elinde bulunan malzemelerle arazi tipi araç yaptı.
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