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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba ocağından sevgi seli ile uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan baba ocağından sevgi seli ile uğurlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize’nin Güneysu ilçesinden ayrılırken, makam aracı hemşehrileri tarafından durduruldu.
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