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Cumhurbaşkanının ilk affettiği kişi öldü

Cumhurbaşkanının ilk affettiği kişi öldü
56 yaşındaki Akcanlı, 50’ye yakın suçtan dolayı hüküm giymiş ve 10 yıl boyunca cezaevinde kalmıştı. Tedavi olması için infazı durdurulan ve tedavi olması istenen Akcanlı, gördüğü tedaviye rağmen kanseri ilerledi. Akcanlı affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına dilekçe ile başvurdu. Yapılan incelemelerin ardından Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Mart 2015 yılında affedilen Mustafa Akcanlı, Kale ilçesinde tek göz odada yaşamına devam ediyordu. Annesi Naile Akcanlı (75) ve bir arkadaşının yardımıyla yaşamaya çalışan Akcanlı, dolandırdığı herkesten af dilemişti.
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