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Dalgın sürücü tünele tersten girince kaza kaçınılmaz oldu

Dalgın sürücü tünele tersten girince kaza kaçınılmaz oldu
Ankara’da tek şeritli tünele ters yönden giren otomobilin, karşıdan gelen ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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