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iha.com.tr »
Dalgın sürücü tünele tersten girince kaza kaçınılmaz oldu
Dalgın sürücü tünele tersten girince kaza kaçınılmaz oldu
Ankara’da tek şeritli tünele ters yönden giren otomobilin, karşıdan gelen ticari araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
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Şoke eden görüntü! Kendisine çarpan araç...
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