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Devlet Bahçeli: İnce’nin aday olması züldür

Devlet Bahçeli: İnce’nin aday olması züldür
“Muharrem İnce’nin sözde Kürt sorununda hiçbir kırmızı çizgisi yokmuş. Kırmızı çizgisi olmayan bir gafilin Cumhurbaşkanı adayı olması bile züldür"
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