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Diriliş Ertuğrul’dan bir rekor daha

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Diriliş Ertuğrul’dan bir rekor daha
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul yayınlanan yeni bölümüyle izleyicilerin nefesini kesti. Nefes kesen idam sahnesini izlemek için tıklayın
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