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Dünya’nın 2. büyük ahşap yapısı! Havadan görüntülendi...

Dünya’nın 2. büyük ahşap yapısı! Havadan görüntülendi...
Dünyanın en büyük ikinci ahşap yapısı olan Büyükada’daki Rum Yetimhanesi için restorasyon çalışmaların bu yaz başlaması bekleniyor. Haberin videosunu izlemek için tıklayın
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