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Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar… Çiftlerin yeni çekim adresi oldu!

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Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar… Çiftlerin yeni çekim adresi oldu!
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesi dünyanın dört bir yanından gelen çiftlerin fotoğraf mekanı oldu. Coşkun Sağlamdin
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